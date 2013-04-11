Исполнитель для поддержки сайтов (webasyst)

Всем привет!

Ищу человека для длительного сотрудничества. Имеются несколько сайтов на Webasyst (интернет магазины). Из ближайших доработок планируется:

- на сайте открыть раздел (типа форума), в котором будут выкладываться различные статьи, картинки, информация о конкурсах и т.п.

- на главной странице (по бокам) разместить новостные ленты

- переделать внешний вид главного меню

Также будет много других доработок. Всегда рад услышать предложения по оптимизации работы сайта и т.п. Работы будет не на 8 часов 5 дней в неделю, но будет и не мало. Прогнозируемый бюджет 5–10 тыс/мес. на сайт