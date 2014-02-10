Необходимо изготовить аватара и картинку для меню группы Вконтакте. Тематика - игры.
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А наши специалисты - команда профессионалов в своей области,
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- $15Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Ищем человека для заполнения наших групп Вконтакте новостями (2-3) новости в день. Новости должны иметь красивое визуальное сопровождение. Тематика: 1) Китайский чай 2) Шлемы виртуальной ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Необходимо изготовить баннеры для главной страницы магазина с чаем. Необходимо изготовление 6-ти баннеров на темы: 1. полезные травы/травяные сборы 2. зеленый чай 3. черный чай 4. красный ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Интересует прогон нашего сайта o-rift.ru по трастовым сайтам. Выслушаю предложения по цене и срокам. Полная отчетность по работе.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо изготовить 5 баннеров для главной страницы интернет магазина. Размер баннеров 1170х440 px Выслушаю Ваши предложения по цене и срокам изготовления.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо "с нуля" сделать с красивую и качественную презентацию для сотрудничества с ТЦ по Москве и Подмосковью. Тематика - "Аттракцион виртуальной реальности" с очками Oculus Rift.Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужен дизайн для печати на "юбке" промо-стойки. Размеры стойки: высота - 100см длинна - 160см (из которых две боковые стенки по 40см и лицевая часть 80см) ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Необходимо написать статью 1500–2000 символов с 6-ю ключевыми словами — дополнительный аккумулятор для планшета, внешние аккумуляторы для планшетов samsung, внешний аккумулятор для планшета acer, внешний аккумулятор для планшета asus, дополнительный внешний аккумулятор для планшета, внешняя ...Завершен11 лет назад
- $115
Необходимо подобрать ключевые слова, составить и настроить рекламную компанию в yandex директ и google adwords для интернет магазина дополнительных батарей.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написать описания для товаров в интернет магазине. ТЗ в приложении.Завершен11 лет назад
Необходимо написать описания ко всем товарам для интернет магазина www.teadoctor.ru + описание деятельности магазина для главной страницы. Т.З. для первой части описаний - в приложенииЗавершен11 лет назад
- $120
Необходимо составить 24 описания для каталога товаров интернет магазина с чаем.Завершен11 лет назад
Всем привет! История такая... заказал изготовление интернет-магазина чая с нуля у одних ребят, после четырех (!) месяцев ожидания у меня не хватило терпения и я прекратил с ними сотрудничать. Теперь у ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Всем привет! Для магазина банков энергии (внешних аккумуляторов) необходимо нарисовать простенький логотип. Название магазина Power in pocket (энергия в кармане), идея логотипа до безобразия проста - схематично, одним контуром, изобразить карман ...Завершен11 лет назад
Нужен креативный подход (люди с фантазией) к описанию товара (брелок) по фотографии. До 500 символов (с пробелами). Более подробная информация после выбора исполнителя.Завершен11 лет назад
Всем привет! Необходима доработка логотипа для интернет магазина, сам логотип относительно готов. Есть элемент, который надо немного видоизменить (отрисовать) + подобрать шрифт + по цветам подогнать под сайт + композиционно верно ...Завершен11 лет назад
Интернет-магазин на webasyst. Требуется человек для добавления нового товара (название, цена, теги, ключевые слова, характеристики) и редактирования старого (изменить цены, привести все названия товаров к одному виду, проверить теги, характеристики и т.д.). Работа будет производиться ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Создание логотипа для интернет магазинаЗавершен12 лет назад
- $330
Всем привет! Ищу человека для длительного сотрудничества. Имеются несколько сайтов на Webasyst (интернет магазины). Из ближайших доработок планируется: - на сайте открыть раздел (типа форума), в котором ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $120
Необходимо подготовить описания для товаров и категорий интернет магазина по ТЗ (в приложении). До 2000 знаков.Завершен12 лет назад