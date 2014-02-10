p_bodrov

Павел p_bodrov

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
FrillyStudio - Качественно. Стильно. Экологично.

Мы готовы помочь Вам в создании этичного бизнеса. Мы сделаем для Вас уникальный фирменный стиль, рекламную и сувенирную продукцию или сайт, зададим нужный тон и реализуем главные особенности Вашего взгляда на мир, превращая их в неповторимый стиль. Наша цель - сделать мир добрее, поэтому дизайн-студия работает только с проверенными партнерами. В их числе эко-типографии, рекламные агентства и производства, которые не прибегают к насилию над животными и природой. 

А наши специалисты - команда профессионалов в своей области, 

и каждый из нас – идейная личность. 

Вместе мы сделаем этот мир лучше!

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недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

radmiala
Радмила 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Заполнение двух групп Вконтакте новостями
Приятно работать с Павлом: четкая постановка задач, конкретные сроки, оплата вовремя.
Огромное спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
ArtLis
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Оформление группы ВК
Приятно было поработать с Павлом. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
У исполнителя отличное понимание желаемого. Работа была выполнена в день обращения. Советую!
Ответный отзыв
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Изготовление баннеров для сайта с чаем
Второе сотрудничество с Павлом лишь подтверждает то, что все очень хорошо. Четко ставит задачу, быстро выходит на связь, если нужно уточнить детали и оперативно оплачивает. Все отлично, большое спасибо за заказы! )
Обращаюсь не первый раз, работа сделана качественно и в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Изготовление баннеров для сайта 1170х440 (5 шт.)
Очень понравилось сотрудничество с Павлом! Приятно работать со столь ответственным! Рекомендую.
Остались только положительные эмоции от сотрудничества. Быстрая и качественная работ.
Ответный отзыв
blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создания презентации для размещения в Торговом Центре
Сотрудничество прошло на отлично. С Павлом работать комфортно. Советую!
Отличное понимание желаемого. Спасибо за работу!
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