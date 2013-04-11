Для магазина на Джумла сделать обработку прайса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

1. Обновить скрипт Joomla (это если вы по рекомендуете), но мне кажется это надо делать, так как вижу старая версия стоит и возможно подключать какие нибуть новые модули будут более сложнее. Да и новые версии может и по удобнее будут в управлении.

2. Сделать обработку прайса, что-бы на сайте отображался товар, только тот который есть в наличие по прайсу или только те размеры, которые есть в прайсе.

Заинтересованным прайс отправлю.

Joomla
12 лет назад
dimon22a
Дмитрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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