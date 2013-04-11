Необходимо подправить недочеты в категориях меню и настроить пару модулей... Работа не пыльная времени много не займет... По поводу оплаты думаю договоримся ( если устроит ваша работа то будут еще заказы и много ) ...
Для магазина на Джумла сделать обработку прайса
1. Обновить скрипт Joomla (это если вы по рекомендуете), но мне кажется это надо делать, так как вижу старая версия стоит и возможно подключать какие нибуть новые модули будут более сложнее. Да и новые версии может и по удобнее будут в управлении.
2. Сделать обработку прайса, что-бы на сайте отображался товар, только тот который есть в наличие по прайсу или только те размеры, которые есть в прайсе.
Заинтересованным прайс отправлю.
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