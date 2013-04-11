Создание 4 сайтов (пхп, джумла)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки184 просмотра

нужна помощ в доработке самописного сайта на пхп

создание двух проектов на джумла

создание двух самописных проектов

работаю без предоплаты, возможно заключения договора.

ТЗ скину по необходимости

JoomlaPHP
12 лет назад
KirSasha
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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