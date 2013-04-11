Убрать с 2-х сайтов вирус

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок166 просмотров

2 сайта расположены на одном аккаунте хостинга.

Сообщение яндекс-вебмастера:

"При последней проверке Вашего сайта наши алгоритмы обнаружили код, автоматически перенаправляющий посетителей на другие ресурсы при посещении сайта с мобильных устройств."

Надо удалить вредоносный код.

12 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$3
1 день
Проблема была решена за несколько минут.
Четко объяснил задачу, вовремя оплатил выполненную работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад