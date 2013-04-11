Здравствуйте коллеги Есть задача, написать или внедрить готовый скрипт или парсер в проект интернет магазина одежды. Если есть готовые будет плюсом Цели сайта Интернет-магазин занимающийся доставкой товаров как с ...
Блок навигации - верстка и настройка функционала
CMS сайта wordpress.
Блок навигации из 4 вкладок - рис.1
Задача:
1. сверстать по псд
2. настроить функционал
Функционал:
1. переход по вкладкам без перезагрузки страницы
2. у каждой вкладки будет свой контент (смотрите рис. 2,3,4)
3. переход по ссылкам внутри вкладки - без перезагрузки страницы
4. настроить полное управлением контентом вкладок
Более детально готов обсудить тз и по скайпу.
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