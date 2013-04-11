Блок навигации - верстка и настройка функционала

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Закрыт1 заявка137 просмотров

CMS сайта wordpress.

Блок навигации из 4 вкладок - рис.1

Задача:

1. сверстать по псд

2. настроить функционал

Функционал:

1. переход по вкладкам без перезагрузки страницы

2. у каждой вкладки будет свой контент (смотрите рис. 2,3,4)

3. переход по ссылкам внутри вкладки - без перезагрузки страницы

4. настроить полное управлением контентом вкладок

Более детально готов обсудить тз и по скайпу.

WordPress
12 лет назад
bjunior
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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