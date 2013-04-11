CMS сайта wordpress. Блок навигации из 4 вкладок - рис.1 Задача: 1. сверстать по псд 2. настроить функционал Функционал: 1. переход по вкладкам ...
Специалист по yii framework
Здравствуйте!
Требуется специалист для доработки и ведения проекта на yii framework.
В проекте база данных пользователей будет насчитывать свыше 2 000 000 записей.
Этап 1:
1000 USD и 2-3 недели работы.
Этап 2:
500 USD и 1-1.5 недели работы.
Ежемесячная поддержка 300 USD в месяц. Ориентировочно около 40-45 часов в месяц.
Указывайте, пожалуйста, скайп и примеры того, что делали.
Заранее благодарен.
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