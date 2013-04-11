Специалист по yii framework

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки129 просмотров

Здравствуйте!

Требуется специалист для доработки и ведения проекта на yii framework.

В проекте база данных пользователей будет насчитывать свыше 2 000 000 записей.

Этап 1:

1000 USD и 2-3 недели работы.

Этап 2:

500 USD и 1-1.5 недели работы.

Ежемесячная поддержка 300 USD в месяц. Ориентировочно около 40-45 часов в месяц.

Указывайте, пожалуйста, скайп и примеры того, что делали.

Заранее благодарен.

Yii
12 лет назад
greebn9k
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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