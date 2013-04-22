Скрипт отправки сообщения с сайта html

есть сайт с уже установленной формой отправки сообщения, нужно подключить к нему только php файл, который собственно и отправляет это сообщение. так же есть сайт, где это уже реализовано и мне нужно только сделать копию.

ссылку на сайт скину в лс

УКАЗЫВАЕМ ЦЕНУ И СРОК!