Скрипт отправки сообщения с сайта html

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен19 заявок214 просмотров

есть сайт с уже установленной формой отправки сообщения, нужно подключить к нему только php файл, который собственно и отправляет это сообщение. так же есть сайт, где это уже реализовано и мне нужно только сделать копию.

ссылку на сайт скину в лс

УКАЗЫВАЕМ ЦЕНУ И СРОК!

HTMLPHP
12 лет назад
mniestierovich
Максим 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Superweblancer
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-1)
12 лет назад
$10
1 день
Все отлично!
Все замечательно, оплата как договаривались. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Superweblancer
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-1)
12 лет назад

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