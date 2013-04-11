Сайт аукцион

Добрый вечер, требуется создать интернет аукцион авто. Желательно на готовом скрипте. Есть проект на друпале, там описаны модули,которые были включены в этот проект. Можно на вордпресс или джумла. Везде есть свои плагины аукциона. Без предоплаты. Работаем на вашем хостинге. Я проверяю. Оплачиваю и переносим на мой. Цену не завышайте, не прошу создавать проект с нуля. Бюджет примерно 200$- 300$.

спасибо за внимание.