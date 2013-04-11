Подсчет суммы по промо-коду (ajax/jquery)

На сайте есть заказ товаров через интернет, допустим по умолчанию сумма 1000р, в поле input вводится промо-код, затем отсылается post запрос в php файл и проверяется наличие такого кода в списке, в любой случае возвращается либо таже 1000р, либо сумма со скидкой. Эта сумма по результату должна выводиться текстом в html коде. Сам php файл напишу самостоятельно, нужен только js, который без обновления страницы при вводе в текстовое поле промо-кода будет проверять его наличие и возвращать число в html код. Сколько стоит написать такой js?