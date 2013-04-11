Подсчет суммы по промо-коду (ajax/jquery)

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Закрыт10 заявок163 просмотра

На сайте есть заказ товаров через интернет, допустим по умолчанию сумма 1000р, в поле input вводится промо-код, затем отсылается post запрос в php файл и проверяется наличие такого кода в списке, в любой случае возвращается либо таже 1000р, либо сумма со скидкой. Эта сумма по результату должна выводиться текстом в html коде. Сам php файл напишу самостоятельно, нужен только js, который без обновления страницы при вводе в текстовое поле промо-кода будет проверять его наличие и возвращать число в html код. Сколько стоит написать такой js?

AJAXHTMLJavaScriptjQueryPHP
12 лет назад
evg-shtr
Штраус 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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