Разработать алгоритм функционала

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Доброго времени суток

Нам необходимо:

Технологии: Asp.net mvc, oAuth, sql

1. Создание проекта Asp.net mvc

2. Настройка стандартного SimpleMembership провайдера.

3. Интеграция с vk.com (авторизация пользователя, отправка сообщения на стену пользователя от его имени)

4. Настройка базы данных для хранения информации о пользователях, истории и т.п.

5. Реализовать логику проекта.

Возможны Ваши варианты))

С уважением

ASP.NETSQL
12 лет назад
Kuncev
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

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