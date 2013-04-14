СРОЧНО!!!!!Требуется доработать сайт на джумла . Вот ссылка на сайт www.heppy-plastilin.ru У двух программистов возникли сложности!!!!! Кое что по списку сделано. Доработки смотрите в прикрепленном файле!
JQuery-нинзя. Динамическое изменение Select
Добрый день. Нуждаюсь в помощи опытного (именно опытного, а не начинающего) программиста на jQuery.
Задача такова:
На странице из двух массивов (имена и id) на js берутся значения для создания блока select`ов , всего по два штуки в блоке - один категории и второй подкатегории. подкатегории по id зависимы от категорий. Изначально создается начальный блок и кнопка добавить и удалить. При добавлении нового блока (нажатие кнопки) должна быть возможность выбирать селекты категорий, исключая дубликаты (те option которые уже были выбраны до этого), или удалять их через remove() или же через disabled.
Если есть вопросы, или более подробно, заинтересовавшимся могу объяснить по скайпу. Начальный механизм написан для примера, так что проблем с постановкой задачи не возникнет.
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