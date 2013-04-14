JQuery-нинзя. Динамическое изменение Select

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок156 просмотров

Добрый день. Нуждаюсь в помощи опытного (именно опытного, а не начинающего) программиста на jQuery.

Задача такова:

На странице из двух массивов (имена и id) на js берутся значения для создания блока select`ов , всего по два штуки в блоке - один категории и второй подкатегории. подкатегории по id зависимы от категорий. Изначально создается начальный блок и кнопка добавить и удалить. При добавлении нового блока (нажатие кнопки) должна быть возможность выбирать селекты категорий, исключая дубликаты (те option которые уже были выбраны до этого), или удалять их через remove() или же через disabled.

Если есть вопросы, или более подробно, заинтересовавшимся могу объяснить по скайпу. Начальный механизм написан для примера, так что проблем с постановкой задачи не возникнет.

JavaScriptjQuery
12 лет назад
alcontrol_w
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Никита настоящий нинзя. Заказывал доработку js скрипта с нестандартным функционалом. Сделал быстро и без лишних вопросов. В карму только плюс.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на джумла

    $200

    СРОЧНО!!!!!Требуется доработать сайт на джумла . Вот ссылка на сайт www.heppy-plastilin.ru У двух программистов возникли сложности!!!!! Кое что по списку сделано. Доработки смотрите в прикрепленном файле!

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсинг

    Нужно сделать парсинг аватара? количиства твитов, читателей и читаемих с https://twitter.com/users/show/medvedevrussia на сайт с CMS DLE. Ник задается через доп. поле.

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт отправки сообщения с сайта html

    есть сайт с уже установленной формой отправки сообщения, нужно подключить к нему только php файл, который собственно и отправляет это сообщение. так же есть сайт, где это уже реализовано и мне нужно только сделать копию. ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Joomshopping правки

    Необходимо сделать чтобы в корзине при изменении количества товаров сумма автоматически пересчитывалась, т.е. чтобы не надо было нажимать на кнопку обновить. Стоимость, сроки?

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт аукцион

    Добрый вечер, требуется создать интернет аукцион авто. Желательно на готовом скрипте. Есть проект на друпале, там описаны модули,которые были включены в этот проект. Можно на вордпресс или джумла. Везде есть свои плагины аукциона. Без предоплаты. ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа для размещения новостей

    $100

    Всем доброго времени суток! Таксссс. Нужно вот что: Программа, скрипт которая бы создавала пользователя на портале ( http://my.opera.com/community/ ) и добавляла в БЛОГ от зарегистрированного пользователя новость ( забиваеш программе логин, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подсчет суммы по промо-коду (ajax/jquery)

    На сайте есть заказ товаров через интернет, допустим по умолчанию сумма 1000р, в поле input вводится промо-код, затем отсылается post запрос в php файл и проверяется наличие такого кода в списке, в любой случае возвращается ...

    AJAXHTMLJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад