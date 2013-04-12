Web-разработчик (PHP, MySQL, HTML)

Харьковская IT компания разыскивает PHP Developer`а для разработки и постоянного улучшения CRM систем.

Требования:

- желателен опыт работы с SugarCRM, vTigerCRM или другими подобными системами;

- знание PHP и MySQL на уровне сел и начал писать код;

- понимание принципов OOП, MVC (без коментариев);

- понимание HTML, CSS, JavaScript, AJAX;- желателен опыт работы с Smarty;

- опыт работы и настройки linux (не принципиально, но желательно);

- английский на уровне чтения документации.

Основные обязанности:

- установка стандартных конфигураций CRM (в основном заключается в правильной настройке php.ini);

- Создание новых модулей системы (основная Ваша работа);

- улучшение старых модулей (если вдруг для Вас не будет работы, можно будет заняться и оптимизацией);

- возможно доработка модулей для популярных CMS (Joomla, WP, Drupal для связки с CRM).

Готовы расмотреть кандидатуру студента или окончившего ВУЗ. Высылайте Ваше резюме с указанием желаемого уровня ЗП по адресу: [email protected]