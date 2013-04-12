Уникализатор описания у каточек товара

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Здравствуйте нужен софт который будет уникализировать описание в карточек товара интернет магазина нижнего белья

Смысл его уникализировать путем подставления синонимов и меняя местами слова...

12 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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