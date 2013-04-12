Добрый день, господа программисты! Ищу специалиста в области разработки уникализированного Jabber-клиента, с привязкой к определенному сайту. (Аналогично http://online.yandex.ru/ ) ТЗ. - при переписке.
Сайт мини-отеля с функцией заказа номера
Нужен красивый, красочный сайт с возможностью просмотра загруженности номеров и бронирования. Т.е. должно быть указано есть ли свободные номера на конкретную дату и возможность заказать номер.
Вот как здесь примерно:
http://flatrentodessa.com/calendar.html , http://sun-c.ru/faqcalend/
http://www.interhome.com/english/hungary/lake+balaton+-+north+shore/balatonfured+revfulop/hu8253.980.2
http://www.sininen-helmi.ru/fi/9.html - лучший вариант,
http://www.parkinn.ru/ - лучший вариант первой страницы с плавающими фото.
Сайт нужен на CMS Joomla, самописные CMS даже не предлагайте.
Цена, сроки?
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