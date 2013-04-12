Сайт мини-отеля с функцией заказа номера

Нужен красивый, красочный сайт с возможностью просмотра загруженности номеров и бронирования. Т.е. должно быть указано есть ли свободные номера на конкретную дату и возможность заказать номер.

Вот как здесь примерно:

http://flatrentodessa.com/calendar.html , http://sun-c.ru/faqcalend/

http://www.interhome.com/english/hungary/lake+balaton+-+north+shore/balatonfured+revfulop/hu8253.980.2

http://www.sininen-helmi.ru/fi/9.html - лучший вариант,

http://www.parkinn.ru/ - лучший вариант первой страницы с плавающими фото.

Сайт нужен на CMS Joomla, самописные CMS даже не предлагайте.

Цена, сроки?