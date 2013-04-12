Разработка Jabber-клиента

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Добрый день, господа программисты!

Ищу специалиста в области разработки уникализированного Jabber-клиента, с привязкой к определенному сайту.

(Аналогично http://online.yandex.ru/ )

ТЗ. - при переписке.

12 лет назад
Grimnir69
Андрей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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