Здравствуйте! Необходимо сверстать макет и подключить к системе управления Битрикс Малый бизнес. Полное ТЗ прикрплено (изучите внимательно) От вас требуется развернутое предложение по ...
Разработка Jabber-клиента
Добрый день, господа программисты!
Ищу специалиста в области разработки уникализированного Jabber-клиента, с привязкой к определенному сайту.
(Аналогично http://online.yandex.ru/ )
ТЗ. - при переписке.
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