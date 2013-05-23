Доделать сайт на основе Яндекс.Карты.API

Есть сайт с размещенной на ней картой и размещенными на ней обьектам. Нужно сделать хорошее визуальное оформление и добавить несколько модулей на JAVA script. Так же нужно прикрутить к сайту авторизацию на основе ссесий. Также интересует дороботка скрипта-демона на php либо переписка его на C++. В целом в дальнейшем возможна удаленная работа на постоянной основе. В наличие сервер VDS.

Цель. 1, добиться стабильной работы скрипта на php.

2. доделать визуальное оформление сайта