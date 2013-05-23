Доделать сайт на основе Яндекс.Карты.API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка130 просмотров

Есть сайт с размещенной на ней картой и размещенными на ней обьектам. Нужно сделать хорошее визуальное оформление и добавить несколько модулей на JAVA script. Так же нужно прикрутить к сайту авторизацию на основе ссесий. Также интересует дороботка скрипта-демона на php либо переписка его на C++. В целом в дальнейшем возможна удаленная работа на постоянной основе. В наличие сервер VDS.

Цель. 1, добиться стабильной работы скрипта на php.

2. доделать визуальное оформление сайта

JavaPHP
12 лет назад
EstChe
Никита 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

olekg_wl
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

olekg_wl
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад