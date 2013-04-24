Есть сайт с размещенной на ней картой и размещенными на ней обьектам. Нужно сделать хорошее визуальное оформление и добавить несколько модулей на JAVA script. Так же нужно прикрутить к сайту авторизацию на основе ссесий. Также ...
Создать информер
Требуется создать информер.
На сайте есть RSS новости
Нужно чтобы был скрипт который можно было размещать на сторонние сайты для вывода блока с новостями
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