Создать информер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка164 просмотра

Требуется создать информер.

На сайте есть RSS новости

Нужно чтобы был скрипт который можно было размещать на сторонние сайты для вывода блока с новостями

12 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

web_developer_ua
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Написал требуемый скрипт, проконсультировал по его работе и дополнительно добавил параметров для удобства. Благодарю за работу!
Нормальная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

web_developer_ua
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад