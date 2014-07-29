web_developer_ua

Дмитрий web_developer_ua

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Занимаюсь разработкой веб-сайтов и продвижением в поисковых системам на протяжении 8 лет.

Опыт в разработке коммерческих проектов по системам безопасности, интернет магазинов автозапчастей, туристических каталогов, сайтов развлекательных тематик.

Примеры работ предоставляю по запросу.

Отзывы заказчиков

adkuper
49 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Кредитный калькулятор (CMS Joomla 1.5)
Joomla
2 года не был в сервисе, зашел - сказали надо оставить отзыв. Негатива не помню )) Может не состоялся заказ. Извините, тоже не помню. Не учитывайте отзыв как рекомендацию. Но пусть будет позитив
Все отлично! Рекомендую заказчика
Ответный отзыв
jmyrik-sh
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Создание калькулятора цен для сайтов
Joomla
отличная работа
Приятно работать. Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
legimm
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Написать редирект
Всё четко!
Четкое задание, мгновенная оплата. Приятно работать.
Ответный отзыв
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Апгрейд страницы сайта
WordPress
Очень доволен сотрудничеством с Димой. Оперативность, соблюдение сроков, работа с пожеланиями и адекватность в общении на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на продолжение работы с Димой. Всех благ!
Все отлично. Рекоммендую
Ответный отзыв
badder
46 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Форма онлайн заказа такси
Очень довольны результатом сотрудничества. ТЗ и все пожелания выполнены полностью, результат — чистый, понятный код, который легко будет потом поддерживать. Спасибо!
Предельно понятное ТЗ и быстрая оплата - идеальные условия работы для любого фрилансера.
Ответный отзыв
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