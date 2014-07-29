Занимаюсь разработкой веб-сайтов и продвижением в поисковых системам на протяжении 8 лет.
Опыт в разработке коммерческих проектов по системам безопасности, интернет магазинов автозапчастей, туристических каталогов, сайтов развлекательных тематик.
Примеры работ предоставляю по запросу.
Портфолио
- Калькулятор натяжных потолков + форма заказа217 просмотров
- Туристический каталог197 просмотров
- Интернет магазин литых дисков216 просмотров
- Сайт-визитка ювелирного магазина456 просмотров
- Каталог товаров и услуг в сфере безопасности139 просмотров
- Интернет магазин160 просмотров
- Интернет магазин137 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
Joomla
2 года не был в сервисе, зашел - сказали надо оставить отзыв. Негатива не помню )) Может не состоялся заказ. Извините, тоже не помню. Не учитывайте отзыв как рекомендацию. Но пусть будет позитив
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую заказчика
$40
10 баллов
10 лет назад
Joomla
отличная работа
Ответный отзыв
Приятно работать. Рекомендую заказчика.
$15
10 баллов
10 лет назад
Всё четко!
Ответный отзыв
Четкое задание, мгновенная оплата. Приятно работать.
$15
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Очень доволен сотрудничеством с Димой. Оперативность, соблюдение сроков, работа с пожеланиями и адекватность в общении на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на продолжение работы с Димой. Всех благ!
Ответный отзыв
Все отлично. Рекоммендую
$40
10 баллов
12 лет назад
Очень довольны результатом сотрудничества. ТЗ и все пожелания выполнены полностью, результат — чистый, понятный код, который легко будет потом поддерживать. Спасибо!
Ответный отзыв
Предельно понятное ТЗ и быстрая оплата - идеальные условия работы для любого фрилансера.