Верстка сайта

Нужно сверстать ЗАНОВО С НУЛЯ 3 страницы сайта - www. kyero.com (сделать копии (на 90%) этого сайта). Небольшое изменение будет в поисковике (при заказе детальное уточнение будет). Верстка должна быть полностью адаптирована под все разрешения экранов (так же как ...