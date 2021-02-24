Сверстать главную страницу сайта и интегрировать на битрикс

$20
HTML-версткаЗавершен17 заявок516 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать главную страницу сайта, пока что только веб версия, и в дальнейшем подключить к битрикс

3 года назад
katya777
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
BBGunGun
Лукинов 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$25
11 дней
Геннадий очень здорово выполнил работу, был всегда на связи, учитывал все мои пожелания и даже капризы. Но самое главное, работа выполнена супер! Благодарю! Специалист и больше тут ничего и не скажешь!)
Все отлично. Быстрая оплата, хорошая коммуникация. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Верстка 3х web-страниц сайта на точном примере другого сайта

    Нужно сверстать ЗАНОВО С НУЛЯ 3 страницы сайта - www. kyero.com (сделать копии (на 90%) этого сайта). Небольшое изменение будет в поисковике (при заказе детальное уточнение будет). Верстка должна быть полностью адаптирована под все разрешения экранов (так же как ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать страницу на сайт. Платформа опен карт https://www.figma.com

    $16

    Сверстать страницу на сайт. Платформа опен карт[url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fwww.figma.com%2Ffile%2FpOeRcHbCWkkgKoIIzYjiW1%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582-Samovartime-(Copy)%3Fnode-id%3D0%253A1]https://www.figma.com/file/pOeRcHbCWkkgKoIIzYjiW1/Сайт-Samovartime-(Copy)?node-id=0%3A1[/url]под телефон / пк / планшет[url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Fsamovartime.ru%2F]Samovartime.ru[/url]Доступы скину в личкуЖелательный опыт:backend - знанение opencartfrontend: опыт от 3ех лет в html / css / js

    Figma
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать одну страницу из пяти

    $95

    О задании - надо сделать одну страницу CRM таким же, как на макете c определённым функционалом и адаптивностью. Работы ориентировочно на часов 3-6/страница. Большая часть функций уже реализовано в шаблоне, поэтому количество ненужной работы уменьшена ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перетянуть одностраничный сайт

    Сайт суперпростой из 1ой стр насамописе (без бэка) Нужно поставить новую верстку Знание JS на хорошем уровне обязательно Оставляйте ТЕЛЕГРАМ

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка

    $33

    Верстка сайта на основе дизайна на Figma + подлючение домена, привязка к хостингу.

    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верства + Javascript

    Ищем frontend-разработчика для верстки нескольких страниц сайта. Нужно будет: Верстать с помощью boostrap Верстать с дизайна в Figma Знать немного JS для взаимодействия с backend сайта

    Javascript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Резиновая верстка макетов

    $40

    Добрый день фрилансеры. Необходимо сверстать макеты. Они доступны по [url=https://www.figma.com/file/0l1LafsWCBw6dxjLpIyBL8/Untitled-Copy]ссылке тут[/url] От вас нужна качественная верстка. Резиновая верстка. Бюджет 1500-1600 грн. Оплата поетапно. Исполнитель только из Украины и только с отзывами

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать сайт на Битрикс

    Необходимо доработать сайт. Поправить верстку, скрипты и адаптив. Ссылка и подробное описание в файле. Просьба оставлять отклик, только если уверены, что доведете работу до конца.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад