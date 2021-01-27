Перетянуть одностраничный сайт

Добрый день фрилансеры. Необходимо сверстать макеты. Они доступны по [url=https://www.figma.com/file/0l1LafsWCBw6dxjLpIyBL8/Untitled-Copy]ссылке тут[/url] От вас нужна качественная верстка. Резиновая верстка. Бюджет 1500-1600 грн. Оплата поетапно. Исполнитель только из Украины и только с отзывами