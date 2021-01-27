Перетянуть одностраничный сайт

HTML-версткаЗавершен20 заявок669 просмотров
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Сайт суперпростой из 1ой стр

насамописе (без бэка)

Нужно поставить новую верстку

Знание JS на хорошем уровне обязательно

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3 года назад
Ye-riia
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
Hethal
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$7
1 день
Отличный программист! Сдела все задачи, даже больше! Рекомендую!
Приятно работать с Евгением. Весь процесс от постановки задачи до утверждения проходил максимально профессионально, оперативно и комфортно. Рекомендую!
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