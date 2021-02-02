Верстка 3х web-страниц сайта на точном примере другого сайта

HTML-версткаЗавершен5 заявок541 просмотр
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Нужно сверстать ЗАНОВО С НУЛЯ 3 страницы сайта - www. kyero.com (сделать копии (на 90%) этого сайта).

Небольшое изменение будет в поисковике (при заказе детальное уточнение будет).

Верстка должна быть полностью адаптирована под все разрешения экранов (так же как и на сайте).

В верстке должно быть все учтено, все формы, попап окна, слайдеры, галереи, анимация и т.д. Весь фронтенд.

Верста должна полностью соответствовать валидации.

Главная - www. kyero. com

Результаты поиска - www. kyero. com/en/spain-property-for-sale-0l55529

Страница объекта - www. kyero. com/en/property/8692133-villa-for-sale-marbella

На выходе нужны чистые, валидные рабочии HTML файлы.

Верстать с помощью фреймворка Tailwind CSS (как на сайте оригинале)

3 года назад
Impulso
Давид 
44 годаИспания
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
kost_enikov
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$100
5 дней
Лучший верстальщик с которым работал уже за долгое время ! Делает профессионально любой сложности! Обязательно буду обращаться ! Спасибо большое !
Спасибо Давиду за сотрудничество! Коммуникация на высоте, оплату получил моментально. Надеюсь еще поработаем, рекомендую!
maxim_soloviov
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
3 года назад
$40
2 дня
Заранее предупредил что не уложится в срок, и мы по согласию отменили работы.
Давид, понимающий заказчик ( таких редко встречешь), надеюсь еще как-то сработамся.
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