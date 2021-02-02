Сайт суперпростой из 1ой стр насамописе (без бэка) Нужно поставить новую верстку Знание JS на хорошем уровне обязательно Оставляйте ТЕЛЕГРАМ
Верстка 3х web-страниц сайта на точном примере другого сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать ЗАНОВО С НУЛЯ 3 страницы сайта - www. kyero.com (сделать копии (на 90%) этого сайта).
Небольшое изменение будет в поисковике (при заказе детальное уточнение будет).
Верстка должна быть полностью адаптирована под все разрешения экранов (так же как и на сайте).
В верстке должно быть все учтено, все формы, попап окна, слайдеры, галереи, анимация и т.д. Весь фронтенд.
Верста должна полностью соответствовать валидации.
Главная - www. kyero. com
Результаты поиска - www. kyero. com/en/spain-property-for-sale-0l55529
Страница объекта - www. kyero. com/en/property/8692133-villa-for-sale-marbella
На выходе нужны чистые, валидные рабочии HTML файлы.
Верстать с помощью фреймворка Tailwind CSS (как на сайте оригинале)
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