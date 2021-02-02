Верстка 3х web-страниц сайта на точном примере другого сайта

Нужно сверстать ЗАНОВО С НУЛЯ 3 страницы сайта - www. kyero.com (сделать копии (на 90%) этого сайта).

Небольшое изменение будет в поисковике (при заказе детальное уточнение будет).

Верстка должна быть полностью адаптирована под все разрешения экранов (так же как и на сайте).

В верстке должно быть все учтено, все формы, попап окна, слайдеры, галереи, анимация и т.д. Весь фронтенд.

Верста должна полностью соответствовать валидации.

Главная - www. kyero. com

Результаты поиска - www. kyero. com/en/spain-property-for-sale-0l55529

Страница объекта - www. kyero. com/en/property/8692133-villa-for-sale-marbella

На выходе нужны чистые, валидные рабочии HTML файлы.

Верстать с помощью фреймворка Tailwind CSS (как на сайте оригинале)