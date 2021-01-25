Сверстать одну страницу из пяти

Нужно сверстать ЗАНОВО С НУЛЯ 3 страницы сайта - www. kyero.com (сделать копии (на 90%) этого сайта). Небольшое изменение будет в поисковике (при заказе детальное уточнение будет). Верстка должна быть полностью адаптирована под все разрешения экранов (так же как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О задании - надо сделать одну страницу CRM таким же, как на макете c определённым функционалом и адаптивностью. Работы ориентировочно на часов 3-6/страница. Большая часть функций уже реализовано в шаблоне, поэтому количество ненужной работы уменьшена до минимума.
Всем понравимшимся нам исполнителям скинем подробное ТЗ и макеты на страницу. Хорошие навыки PHP, CSS, HTML, Javascript необходимы.
Условия работы:
1. Оплата по БС или по договору с ИП или фрилансером.
2. Выполняющим работу качественно и в срок предлагаем постоянное сотрудничество и бонусы
Страницы:
1. Dashboard
2. Customers (Projects)
3. Project X (Стр проекта)
4. Calendar
5. Страница пользователя
6. Остальные страницы (логин, др)
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