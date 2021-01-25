Сверстать одну страницу из пяти

$95
HTML-версткаЗакрыт8 заявок1029 просмотров
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О задании - надо сделать одну страницу CRM таким же, как на макете c определённым функционалом и адаптивностью. Работы ориентировочно на часов 3-6/страница. Большая часть функций уже реализовано в шаблоне, поэтому количество ненужной работы уменьшена до минимума.

Всем понравимшимся нам исполнителям скинем подробное ТЗ и макеты на страницу. Хорошие навыки PHP, CSS, HTML, Javascript необходимы.

Условия работы:

1. Оплата по БС или по договору с ИП или фрилансером.

2. Выполняющим работу качественно и в срок предлагаем постоянное сотрудничество и бонусы

Страницы:

1. Dashboard

2. Customers (Projects)

3. Project X (Стр проекта)

4. Calendar

5. Страница пользователя

6. Остальные страницы (логин, др)

3 года назад
guest_16116022035396
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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