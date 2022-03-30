panndaeg

Егор Яцук panndaeg

 
30 летБеларусь/Барановичи
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Html - верстальщик / Front-end developer

Качественная верстка страниц сайтов, по готовым макетам Photoshop, Figma. Используя технологии: HTML, CSS3/SCSS, JS/ GIT.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: Egor_Yatsuk ---https://t.me/Egor_Yatsuk

Мои навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS
  • JS
  • Photoshop
  • Figma
  • WordPress
  • Адаптивная, резиновая верстка
  • Кроссбраузерность
  • Валидный код
  • Посадка лендингов и не больших сайтов на CMS ( Wordpress )
Сервисы, которые я использую для проверки своей работы:

Markup Validation Service

Google Page Speed

Работая со мной, вы получите:

  • Качественный продукт
  • Соблюдение сроков
  • Я всегда на связи
  • Приступить готов уже с утра следующего дня.
Гарантия на мою работу. После передачи проекта, следующие 7 дней я совершенно бесплатно исправлю свои ошибки и недочеты, которые были не замечены при сдаче проекта.

Оплата:

  • Карта Тинькофф банк
  • Пeревод на карту Альфа- банка( Российский рубль, Белорусский рубль, Доллары)
﻿

Время работы:

Пн-Пт: 9.00 - 19.00 (На связи всегда в телеграмм)

Сб-Вс: Выходной

При срочном заказе, можем согласовать мою занятость на выходные дни.

Со мной легко и надежно работать.

Обращайтесь и давайте сотрудничать)

JavascriptWordPressHTMLFigmaSCSSPhotoshopGit