Html - верстальщик / Front-end developer

Качественная верстка страниц сайтов, по готовым макетам Photoshop, Figma. Используя технологии: HTML, CSS3/SCSS, JS/ GIT.

e-mail: [email protected]

Telegram: Egor_Yatsuk ---https://t.me/Egor_Yatsuk

Мои навыки:

HTML5

CSS3

SCSS

JS

Photoshop

Figma

WordPress

Адаптивная, резиновая верстка

Кроссбраузерность

Валидный код

Посадка лендингов и не больших сайтов на CMS ( Wordpress )

Markup Validation Service

Google Page Speed

Работая со мной, вы получите:

Качественный продукт

Соблюдение сроков

Я всегда на связи

Приступить готов уже с утра следующего дня.

После передачи проекта, следующиея совершенноисправлю свои ошибки и недочеты, которые были не замечены при сдаче проекта.

Оплата:

Карта Тинькофф банк

Пeревод на карту Альфа- банка( Российский рубль, Белорусский рубль, Доллары)

Время работы:

Пн-Пт: 9.00 - 19.00 (На связи всегда в телеграмм)

Сб-Вс: Выходной

При срочном заказе, можем согласовать мою занятость на выходные дни.

Со мной легко и надежно работать.

Обращайтесь и давайте сотрудничать)