Html - верстальщик / Front-end developer
Качественная верстка страниц сайтов, по готовым макетам Photoshop, Figma. Используя технологии: HTML, CSS3/SCSS, JS/ GIT.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: Egor_Yatsuk ---https://t.me/Egor_Yatsuk
Мои навыки:
- HTML5
- CSS3
- SCSS
- JS
- Photoshop
- Figma
- WordPress
- Адаптивная, резиновая верстка
- Кроссбраузерность
- Валидный код
- Посадка лендингов и не больших сайтов на CMS ( Wordpress )
Работая со мной, вы получите:
- Качественный продукт
- Соблюдение сроков
- Я всегда на связи
- Приступить готов уже с утра следующего дня.
Оплата:
- Карта Тинькофф банк
- Пeревод на карту Альфа- банка( Российский рубль, Белорусский рубль, Доллары)
Время работы:
Пн-Пт: 9.00 - 19.00 (На связи всегда в телеграмм)
Сб-Вс: Выходной
При срочном заказе, можем согласовать мою занятость на выходные дни.
Со мной легко и надежно работать.
Обращайтесь и давайте сотрудничать)
Я против войны в Украине!
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