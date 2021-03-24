Анастасия Мерзлякова NastyaMerzlyakNastyaMerzlyak
Здравствуйте!
Я занимаюсь версткой посадочных страниц.
Обращаясь ко мне, вы получите хороший результат,
адекванное общение, бесплатные консультации.
Люблю танцевать hip-hop)
Знания, навыки:
- HTML5, CSS3;
-Adobe Photoshop, Figma;
- Верстка электронных писем для рассылок (табличная верстка);
- Адаптивная верстка;
- scss, sass
- javascript (junior)
- Bootstrap
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
в работе ценю: осознанность а так же своё и ваше время.
Порядок работы:
Оценка
20% предоплата
Качественное выполнение работы в оговоренный срок
Сдача/внесение правок
Оплата
Передача исходного кода
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готова с вами связаться:
E-mail: [email protected]
Телеграмм: Nastik35
instagram: https://www.instagram.com/an.astasiia4843/
Skype: https://join.skype.com/invite/ay8vijbHeD43
facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010092880229
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Безопасные платежи
Сбербанк
Альфабанк
Яндекс.деньги (ЮMoney)
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