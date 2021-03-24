Качественно и в срок. Адаптивная HTML-верстка

Здравствуйте!

Я занимаюсь версткой посадочных страниц.

Обращаясь ко мне, вы получите хороший результат,

адекванное общение, бесплатные консультации.

Люблю танцевать hip-hop)

Знания, навыки:

- HTML5, CSS3;

-Adobe Photoshop, Figma;

- Верстка электронных писем для рассылок (табличная верстка);

- Адаптивная верстка;

- scss, sass

- javascript (junior)

- Bootstrap

- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

в работе ценю: осознанность а так же своё и ваше время.

Порядок работы:

Оценка

20% предоплата

Качественное выполнение работы в оговоренный срок

Сдача/внесение правок

Оплата

Передача исходного кода

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готова с вами связаться:

E-mail: [email protected]

Телеграмм: Nastik35

instagram: https://www.instagram.com/an.astasiia4843/

Skype: https://join.skype.com/invite/ay8vijbHeD43

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010092880229

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