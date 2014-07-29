Апгрейд страницы сайта

Добрый день!

Есть рабочий калькулятор страхования на сайте. Но Заказчика не устраивает внешний вид.

Сейчас калькулятор выглядит - смотреть вложение Скрин 1.

А хочет, чтоб выглядел вот так как Скрин 2.

То есть, сам калькулятор уже есть и он рабочий. Необходимо придать внешний вид более "живой")

Сделать необходимо сегодня. Пишите в л.с. что от меня необходимо.

Оплата на любую карту Банка, но только во вторник.

Сроки сегодня необходимо сделать.

спасибо и буду рад сотрудничеству. Также еще будут полноценные заказы сайта на wp, кто готов вот помочь с этим вопросом. Спасибо.