Сверстать лендинг на основе макета PSD (только верстка без подключения движков)

+ собрать дополнительно второстепенную страницу на основе блоков с лендинга

https://dl.dropboxusercontent.com/u/13164550/index_study%26trevel.jpg

требования:

— Логичность и чистота кода

— подключение скриптов (проявление, прикрепленное меню к верху при скроле)

— Валидность, соотвецтвие доктайпу

— Кроссбраузерность — ВСЕ Современные браузеры

— спрайты, и остальные возможные сокращения общего веса страниц

Называйте цену и сроки, необходимость предоплаты, возможность редакций.

исполнитель будет выбран на основе качества работ в портфолио и предложенной стоимости, и пониманию тех вроде простых требований которые ставятся в данном задании.

так же пожалуйста покажите примеры верстки лендингов, Вами реализованных! Всем спасибо!

В ЛС НЕ ПИСАТЬ! Мне достаточно вашей заявки