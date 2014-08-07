Сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок419 просмотров

Сверстать лендинг на основе макета PSD (только верстка без подключения движков)

+ собрать дополнительно второстепенную страницу на основе блоков с лендинга

https://dl.dropboxusercontent.com/u/13164550/index_study%26trevel.jpg

требования:

— Логичность и чистота кода

— подключение скриптов (проявление, прикрепленное меню к верху при скроле)

— Валидность, соотвецтвие доктайпу

— Кроссбраузерность — ВСЕ Современные браузеры

— спрайты, и остальные возможные сокращения общего веса страниц

Называйте цену и сроки, необходимость предоплаты, возможность редакций.

исполнитель будет выбран на основе качества работ в портфолио и предложенной стоимости, и пониманию тех вроде простых требований которые ставятся в данном задании.

так же пожалуйста покажите примеры верстки лендингов, Вами реализованных! Всем спасибо!

В ЛС НЕ ПИСАТЬ! Мне достаточно вашей заявки

11 лет назад
visdom
Вадим 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$70
3 дня
Работа выполнена, с некоторой задержкой уровень хорош! В сотрудничестве не устроило то что даже при достаточно четком и вроде расписанном ТЗ на некоторые моменты внимание обращалось только после соответствующих указаний, из-за этого тратится дополнительное время, понимаю у Александра поток, но а у меня что? :). Относительно коммуникации никаких претензий нет. Работать можно :) Исполнителю желаю большей внимательности к заданию и к оценке сроков. Спасибо за работу.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • HTML правка

    $7

    При загрузке этого сайта http://ivang-design.com/hemera/slider/ http://www.melonhtml5.com/demo/royal_preloader/index.php появляется предзагрузка с вылетающими словами. За это отвечает royal_preloader.min.js Нужно вставить точно такую же предзагрузку на моем сайте ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Внести правки на сайте

    Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ на нем необходимо сделать некоторые корректировки. Тз в приложение. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы. Оплата и великолепный отзыв оперативно.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Снять верстку с некоторыми изменениями

    $75

    Здравствуйте. Для данной работы требуется верстальщик с базовыми представлениями о дизайне сайтов, т.к. нужно будет вносить некоторые корректировки. Задание кратко: необходимо снять версту с главной страницы сайта и немного изменить ее (цвета, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Адаптивная верстка

    $100

    Необходимо сделать адаптивную верстку. На утро мне надо 2 страницы. Могу дать часть оплаты по показу 2-х страниц с моб версией. Все страницы хочу получить в воскресенье вечером.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить верхнее меню на opencart

    Установил модуль Super Mega Menu, данный модуль генерирует настраиваемое меню, но как видно на скрине меню выводится не по центру сайта, а слева, необходимо это исправить!

    Opencart
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки верстки

    $60

    Имеется сайт genius-web.ru, верстка которого недоделана. Верстка выполнялась по ТЗ в видеоформате yadi.sk/i/FitkCityVsWrc (Большая часть из этого ТЗ уже сделана. Необходимо доделать то, что не сделано.) Необходимо ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать landing page

    $50

    Нужно сверстать адаптивный landing page.Прикрутить форму обратной связи. Макет покажу при общении. Заявки оставляйте в проекте.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад