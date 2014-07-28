Снять верстку с некоторыми изменениями

Здравствуйте. Для данной работы требуется верстальщик с базовыми представлениями о дизайне сайтов, т.к. нужно будет вносить некоторые корректировки.

Задание кратко: необходимо снять версту с главной страницы сайта и немного изменить ее (цвета, шрифты и т. д.). Вносить изменения необходимо так, чтобы не портилась общая картина сайта.

Задание подробно: в приложении.