Здравствуйте! Нужно сверстать PSD-макет состоящий из двух страниц. Вторая страница идентична первой, просто удалены некоторые блоки и заменены на внутреннюю новость. Насчет ТЗ я даже не ...
Правка верстки под под Safari на ipad/iphone
Есть интернет-магазин товаров. Требуется исправить несколько неработающих под Safari на ipad или iphone моментов.
Вот неработающие моменты:
- Не работает переход из списка товаров в подробный просмотр (клик по надписи Подробнее и картинке товара).
- В списке товаров в попапе не работают кнопки вправо-влево https://yadi.sk/i/ojes_rdCWyxCq.
- Справа на внутренних страницах лишнее пространство https://yadi.sk/d/TBOw0oy_TSheE, а у каруселей лишняя серая полоска - https://yadi.sk/d/kPVyL5_2TShU4.
Предложенные изменения не должны негативно повлиять на работоспособность сайта в других местах.
Все должно корректно работать в актуальных версиях браузеров (Firefox, Chrome, IE, Opera, Safari).
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