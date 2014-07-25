Правка верстки под под Safari на ipad/iphone

Есть интернет-магазин товаров. Требуется исправить несколько неработающих под Safari на ipad или iphone моментов.

Вот неработающие моменты:

- Не работает переход из списка товаров в подробный просмотр (клик по надписи Подробнее и картинке товара).

- В списке товаров в попапе не работают кнопки вправо-влево https://yadi.sk/i/ojes_rdCWyxCq.

- Справа на внутренних страницах лишнее пространство https://yadi.sk/d/TBOw0oy_TSheE, а у каруселей лишняя серая полоска - https://yadi.sk/d/kPVyL5_2TShU4.

Предложенные изменения не должны негативно повлиять на работоспособность сайта в других местах.

Все должно корректно работать в актуальных версиях браузеров (Firefox, Chrome, IE, Opera, Safari).