Доделать уже готовый одностраничник

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки220 просмотров

Одно страничный сайт готов и залит на хостинг, нужно только к нему прикрутить почтовый ящик, куда должны приходить заявки на заказ продукции.

11 лет назад
ivanich-chai
Юрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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