Доработка HTML

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки296 просмотров

Прикрутить animate.css

http://htmlbook.ru/blog/ispolzovanie-animatecss

остальное задание смотрим на скриншоте.

Срок 1-2 дня

Оплата по факту (paypal или moneybookers). Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

HTML
11 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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