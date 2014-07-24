Доработка HTML

Прикрутить animate.css

http://htmlbook.ru/blog/ispolzovanie-animatecss

остальное задание смотрим на скриншоте.

Срок 1-2 дня

Оплата по факту (paypal или moneybookers). Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.