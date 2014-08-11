Добрый день, Есть готовый дизайн сайта. Интересует стоимость и сроки адаптативной верстки и натяжки на WORDPRESS. В прикрепленных файлах превью дизайна: 1.Главная страница и 4 ее раздела меню ...
Переверстать одну страницу
Требуется переверстать одну страницу.
http://www.akvantis.com.ua/bluewater.html
Дизайн новой страницы в приложении.
От Вас, сроки, стоимость.
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