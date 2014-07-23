Нужно разработать мобильную версию блога

Всем привет. Есть блог на wordpress - http://isif-life.ru

Нужно разработать для него мобильную (адаптивную) версию шаблона. Я в этом не особо силен. Кто-то говорил мне что можно сделать отдельный шаблон, который будет лежать на хостинге в отдельной папке и подгружаться тогда, когда пользователь заходит именно с мобильного устройства.

Или же уже в существующий шаблон добавляются какие-то функции, благодаря которым он автоматически нормально отображается на моб.устройствах. Как лучше не знаю.

В общем жду ваших предложений. За хорошую работу буду рекомендовать на блоге 6000 читателей и 30 000 подписчиков, которым почти всем нужны мобильные версии шаблонов.

Так же рекомендация в новом видеокурсе.

Спасибо!