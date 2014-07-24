Верстка лендинга с эффектом параллакс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок202 просмотра

Необходимо сверстать landing page с эффектом параллакс.

Дизайн в psd

Посмотреть можно здесь: https://www.dropbox.com/sh/jlpgqr8iureekbo/AAAhR2w8QU0Yv0V1UjdjW3ola

11 лет назад
makridin
Антон 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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