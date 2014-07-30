Задачи для специал. по скриптам и твиттер бутсрап

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка166 просмотров

Здравствуйте, нужен спец, с хорошим знанием твиттер бутсрап и знанием скриптов

(навык знания скриптов нужен на уровне,

чтобы разобраться что за скрипт подключен и за что он отвечает,

менять скрипты и копаться в их коде не нужно)

Более подробно обращайтесь в скайп или пишите в личку.

Скажу сразу работа не трудоемкая. Она скорее имеет более растянутый характер

(растянутость это 2 дня максимум 3) и времени много у вас не отнимет, если вы хорошо знаете выше упомянутые категории работы.

Очень важный момент это хороший онлайн у вас.

Если описать задачу в 2-х словах, то есть сайт, там поключен твиттер бутстрап 2,

надо поключить 3 версию и немного подшаманить стили + мелкие правки строго по стилям,

поставить слайдер.

Bootstrap
11 лет назад
AndreyLitovkin
Андрей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
11 лет назад
$100
2 дня
Спасибо Руслану, все быстро и качественно.
Четкое изложение задачи и быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
11 лет назад

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