HTML-верстка двух страниц PSD-макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок297 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сверстать PSD-макет состоящий из двух страниц.

Вторая страница идентична первой, просто удалены некоторые блоки и заменены на внутреннюю новость.

Насчет ТЗ я даже не знаю, я думаю и так по шаблону будет видно, что и как делать. Но будут некоторые пожелания, которые все-таки выложу в ТЗ.

Скриншот страниц прикрепил.

Хотел бы услышать ваши предложения, сроки, цены и примеры работ.

HTML
11 лет назад
veatone
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$50
4 дня
Очень понравилось работать с данным человеком. Он не только учел все мои "капризы", но и просто от себя подсказывал как можно было бы лучше сделать в чем мне очень помог. Вот с сроками конечно он ошибся, обещал сделать за 4 дня...а СДЕЛАЛ за ДВА!!!!! Что очень удивило. Насчет самой работы скажу, что код сделан грамотно, нет ничего лишнего, и все подписано, что очень удобно при редактировании шаблона. Рекомендую всем Богдана в качестве исполнителя! Спасибо, Богдан, надеюсь это было не последнее наше сотрудничество.
Ян, был рад с тобой работать, все чётко :) Как заказчик, знает чего хочет, четко поставленная задача, по мимо работы, как с человеком приятно пообщаться. Мои лучшие рекомендации, надеюсь в дальнейшем мы с тобой еще по работаем ;)

Заявки фрилансеров

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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