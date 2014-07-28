HTML-верстка двух страниц PSD-макета

Очень понравилось работать с данным человеком. Он не только учел все мои "капризы", но и просто от себя подсказывал как можно было бы лучше сделать в чем мне очень помог. Вот с сроками конечно он ошибся, обещал сделать за 4 дня...а СДЕЛАЛ за ДВА!!!!! Что очень удивило. Насчет самой работы скажу, что код сделан грамотно, нет ничего лишнего, и все подписано, что очень удобно при редактировании шаблона. Рекомендую всем Богдана в качестве исполнителя! Спасибо, Богдан, надеюсь это было не последнее наше сотрудничество.