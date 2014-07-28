Есть сайт (исходники в формате PSD имеются). Есть форум. Нужно сверстать дизайн форума под дизайн сайта. Дизайн требуеться: - главной страницы форума - форумов - под форумов - ...
HTML-верстка двух страниц PSD-макета
Здравствуйте!
Нужно сверстать PSD-макет состоящий из двух страниц.
Вторая страница идентична первой, просто удалены некоторые блоки и заменены на внутреннюю новость.
Насчет ТЗ я даже не знаю, я думаю и так по шаблону будет видно, что и как делать. Но будут некоторые пожелания, которые все-таки выложу в ТЗ.
Скриншот страниц прикрепил.
Хотел бы услышать ваши предложения, сроки, цены и примеры работ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Приветствую! Требуется специалист для верстки и интеграции PSD-макета в ModX. В верстке потребуется немного jQuery (всплывающие окна + картинки). Скрин макета прилагаю. В самой CMS потребуются: - добавление страниц ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $200
Нужно сверстать сайт и установить на Drupal. Всего 17 страниц. Верстка должна быть кроссбраузерная, а также корректно отражаться на планшетах и телефонах – блоки не должны налезать один на другой или разъезжаться. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать лендинг Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать landing page с эффектом параллакс. Дизайн в psd Посмотреть можно здесь: https://www.dropbox.com/sh/jlpgqr8iureekbo/AAAhR2w8QU0Yv0V1UjdjW3olaHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужен спец, с хорошим знанием твиттер бутсрап и знанием скриптов (навык знания скриптов нужен на уровне, чтобы разобраться что за скрипт подключен и за что он отвечает, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, нужна небольшая консультация, специалиста с большим опытом в адаптивной верстке.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Одно страничный сайт готов и залит на хостинг, нужно только к нему прикрутить почтовый ящик, куда должны приходить заявки на заказ продукции.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Залить на хостинг сайт из готового купленного шаблона: http://www.templatemonster.com/ru/demo/44255.html В каталоге: -создать 7 главных категорий -в главных категориях подкатегории 2 уровня: 1я - 9 подкатегорий, 2я - 6, 3я ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад