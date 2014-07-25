Редизайн форума под управлением системы IPB

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки92 просмотра

Есть сайт (исходники в формате PSD имеются). Есть форум. Нужно сверстать дизайн форума под дизайн сайта.

Дизайн требуеться:

- главной страницы форума

- форумов

- под форумов

- тем

- отправка сообщений

Дизайн, Админ центра, модераторской, личного кабинета, контактов и прочего не требуется, это с форума будет удалено.

11 лет назад
NightMareLunacy
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров