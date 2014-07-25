NightMareLunacy

Создание эксклюзивных веб-сайтов под ключ

Доброговремени суток, Уважаемые клиенты, мы Вам предлагаем:

Создание эксклюзивного сайта "под ключ"(любой сложности).

Создание корпоративных стилей (брендбук).

Создание эксклюзивных проектов (любой сложности).

Как мы видимнаше сотрудничество с Вами:

Утверждаем ТЗ (если его нет - мы поможем его составить или составим его за Вас).

до своих клиентов, у нас есть бриф, после заполнения которого, мы сможем четко

представить, что Вы хотите добиться от проекта.

Подписываем договор на основе ТЗ (по желанию).

вида сайта (который Вы утвердите на который мы будем опираться при создании

дизайна).

Предоставляем дизайн на выбор (от 1 до 3 в зависимости от пожеланий заказчика).

функциональной частью, то есть разработка Вашего проекта (графическая часть и

программная) будет осуществляться одновременно.

После утверждения дизайна и доработки в соответствии с Вашими пожеланиями, мы приступаем к верстке.

После того как верстка сайта будет завершена, начнется последняя стадия разработки проекта: слияние графических и программных частей.

Установка проекта на Ваш хостинг

Передача данных доступа Вам.

Почему мы?

Наша команда имеет более 3-х лет опыта в разработке эксклюзивных проектов.

в разработке эксклюзивных проектов. Мы предоставляем пожизненную гарантию на наш дизайн и исходный код.

гарантию на наш дизайн и исходный код. 24\7 контроль над ходом выполнения работы. Мы готовы предоставлять отчет о проделанной работе на каждом этапе разработки.

контроль над ходом выполнения работы. Мы готовы предоставлять отчет о проделанной работе на каждом этапе разработки. Наша команда является официальным представительством ANDLEX GROUP что дает Вам 100% уверенность в Ваших вложениях.Мы официально зарегистрированы.

Yii 1.1 (Yii 2.0)

Opencart

Apache

CSS (CSS3.0)

PhP

NGINX

HTML

Javascript (фреймворки)

HTML5

Photoshop

Codeinteger

Illustrator