NightMareLunacy

Есть сайт (исходники в формате PSD имеются). Есть форум. Нужно сверстать дизайн форума под дизайн сайта. Дизайн требуеться: - главной страницы форума - форумов - под форумов - тем - отправка сообщений Дизайн, Админ центра, модераторской, личного кабинета, контактов и прочего не ...
Максим Васильев NightMareLunacyNightMareLunacy
30 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание эксклюзивных веб-сайтов под ключ
Доброговремени суток, Уважаемые клиенты, мы Вам предлагаем:
- Создание эксклюзивного сайта "под ключ"(любой сложности).
- Создание корпоративных стилей (брендбук).
- Создание эксклюзивных проектов (любой сложности).
- Утверждаем ТЗ (если его нет - мы поможем его составить или составим его за Вас).
до своих клиентов, у нас есть бриф, после заполнения которого, мы сможем четко
представить, что Вы хотите добиться от проекта.
- Подписываем договор на основе ТЗ (по желанию).
вида сайта (который Вы утвердите на который мы будем опираться при создании
дизайна).
- Предоставляем дизайн на выбор (от 1 до 3 в зависимости от пожеланий заказчика).
функциональной частью, то есть разработка Вашего проекта (графическая часть и
программная) будет осуществляться одновременно.
- После утверждения дизайна и доработки в соответствии с Вашими пожеланиями, мы приступаем к верстке.
- После того как верстка сайта будет завершена, начнется последняя стадия разработки проекта: слияние графических и программных частей.
- Установка проекта на Ваш хостинг
- Передача данных доступа Вам.
Почему мы?
- Наша команда имеет более 3-х лет опыта в разработке эксклюзивных проектов.
- Мы предоставляем пожизненную гарантию на наш дизайн и исходный код.
- 24\7 контроль над ходом выполнения работы. Мы готовы предоставлять отчет о проделанной работе на каждом этапе разработки.
- Наша команда является официальным представительством ANDLEX GROUP что дает Вам 100% уверенность в Ваших вложениях.Мы официально зарегистрированы.
- Yii 1.1 (Yii 2.0)
- Opencart
- Apache
- CSS (CSS3.0)
- PhP
- NGINX
- HTML
- Javascript (фреймворки)
- HTML5
- Photoshop
- Codeinteger
- Illustrator
- При желании возможно составить договор (наша фирма официально зарегистрирована).
- Создание сайта под ключ (мы установим сайт на Ваш хостинг или же приобретем желаемый хостинг, и передадим Вам пароли для доступа в админ панель. Проект будет готов к работе сразу после передачи его Вам.
- Детальную консультацию по поводу возможных сервисов (авторизация через социальные сети, подтверждение через мобильные телефоны анкет пользователей).
- Консультация по поводу хостингов и сервисов, которые они предоставляют (базовую раскрутку, защиту сервера и прочее).
- тел: +38 095-83-78-464
- альт: +38 096-110-11-91
- skype: andlex.group
- e-mail: [email protected]
- aльт: [email protected]
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. Имеется сайт, необходимо переделать дизайн форума под управлением платформы IPB под дизайн нашего сайта. Исходники имеются.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад