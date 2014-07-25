NightMareLunacy

Максим Васильев NightMareLunacy

 
30 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание эксклюзивных веб-сайтов под ключ

Доброговремени суток, Уважаемые клиенты, мы Вам предлагаем:

  • Создание эксклюзивного сайта "под ключ"(любой сложности).
  • Создание корпоративных стилей (брендбук).
  • Создание эксклюзивных проектов (любой сложности).
Как мы видимнаше сотрудничество с Вами:

  • Утверждаем ТЗ (если его нет - мы поможем его составить или составим его за Вас).
Примечание: Для того,чтобы составить ТЗ, и вложить в Ваш проект ту идею, которую Вы хотите донести

до своих клиентов, у нас есть бриф, после заполнения которого, мы сможем четко

представить, что Вы хотите добиться от проекта.

  • Подписываем договор на основе ТЗ (по желанию).
Примечание: Намомент подписания договора на основе ТЗ, в задании уже будет концепт внешнего

вида сайта (который Вы утвердите на который мы будем опираться при создании

дизайна).

  • Предоставляем дизайн на выбор (от 1 до 3 в зависимости от пожеланий заказчика).
Примечание: Намомент утверждения дизайна Вами, программисты уже будут работать над

функциональной частью, то есть разработка Вашего проекта (графическая часть и

программная) будет осуществляться одновременно.

  • После утверждения дизайна и доработки в соответствии с Вашими пожеланиями, мы приступаем к верстке.
  • После того как верстка сайта будет завершена, начнется последняя стадия разработки проекта: слияние графических и программных частей.
  • Установка проекта на Ваш хостинг
  • Передача данных доступа Вам.
Проект успешно завершен :)

Почему мы?

  • Наша команда имеет более 3-х лет опыта в разработке эксклюзивных проектов.
  • Мы предоставляем пожизненную гарантию на наш дизайн и исходный код.
  • 24\7 контроль над ходом выполнения работы. Мы готовы предоставлять отчет о проделанной работе на каждом этапе разработки.
  • Наша команда является официальным представительством ANDLEX GROUP что дает Вам 100% уверенность в Ваших вложениях.Мы официально зарегистрированы.
Какие технологии мы используем:

  • Yii 1.1 (Yii 2.0)
  • Opencart
  • Apache
  • CSS (CSS3.0)
  • PhP
  • NGINX
  • HTML
  • Javascript (фреймворки)
  • HTML5
  • Photoshop
  • Codeinteger
  • Illustrator
Дополнительные услуги, которые мы предоставляем:

  • При желании возможно составить договор (наша фирма официально зарегистрирована).
  • Создание сайта под ключ (мы установим сайт на Ваш хостинг или же приобретем  желаемый хостинг, и передадим Вам пароли для доступа в админ панель. Проект будет готов к работе сразу после передачи его Вам.
  • Детальную консультацию по поводу возможных сервисов (авторизация через социальные сети, подтверждение через мобильные телефоны анкет пользователей).
  • Консультация по поводу хостингов и сервисов, которые они предоставляют (базовую раскрутку, защиту сервера и прочее).
Контакты:

Будем рады сотрудничеству! :)

 

PHPJavascriptOpenCartВерстка сайтаHTMLCSSNginxApacheYiiIllustratorPhotoshopБрендбук