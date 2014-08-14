Нужно сверстать сайт и установить на Drupal. Всего 17 страниц. Верстка должна быть кроссбраузерная, а также корректно отражаться на планшетах и телефонах – блоки не должны налезать один на другой или разъезжаться. ...
Верстка + интеграция в ModX
Приветствую!
Требуется специалист для верстки и интеграции PSD-макета в ModX.
В верстке потребуется немного jQuery (всплывающие окна + картинки). Скрин макета прилагаю.
В самой CMS потребуются:
- добавление страниц
- небольшая галерея
- форма обратной связи
- список отзывов + форма для добавления отзывов (функционал приблизительно такой: http://www.mosokna.ru/about/otzyvy/)
Наполнение сайта не требуется - только интеграция + создание "рыбных" страничек.
Срок - 7 дней.
Скрины:
https://drive.google.com/file/d/0By_Lem4f0aUMQmduQkZ2N0xlRGZ0c2duN3d2SEpyTWxHWU9N/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By_Lem4f0aUMRjEzYlBKRXNMUnJVeC1Pdlk4czlhckZUT2hv/edit?usp=sharing
Это не единственная работа, есть еще несколько подобных.
Возможно обсуждение после успешного выполнения текущего проекта.
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