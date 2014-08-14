Верстка + интеграция в ModX

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки153 просмотра

Приветствую!

Требуется специалист для верстки и интеграции PSD-макета в ModX.

В верстке потребуется немного jQuery (всплывающие окна + картинки). Скрин макета прилагаю.

В самой CMS потребуются:

- добавление страниц

- небольшая галерея

- форма обратной связи

- список отзывов + форма для добавления отзывов (функционал приблизительно такой: http://www.mosokna.ru/about/otzyvy/)

Наполнение сайта не требуется - только интеграция + создание "рыбных" страничек.

Срок - 7 дней.

Скрины:

https://drive.google.com/file/d/0By_Lem4f0aUMQmduQkZ2N0xlRGZ0c2duN3d2SEpyTWxHWU9N/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0By_Lem4f0aUMRjEzYlBKRXNMUnJVeC1Pdlk4czlhckZUT2hv/edit?usp=sharing

Это не единственная работа, есть еще несколько подобных.

Возможно обсуждение после успешного выполнения текущего проекта.

jQueryMODX
11 лет назад
Nezzar
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$150
7 дней
Прекрасный исполнитель. Выполнил верстку макета (CSS+HTML+JS) и интеграцию в MODx. Уложился в заданные сроки, замечания, возникшие после верстке, были исправлены. Код валидный, отображение в основных браузерах одинаковое, сайт работает как задумывался. Рекомендую к сотрудничеству, обязательно буду обращаться еще.
Задача была четко поставлена, все материалы предоставлены в полном обьеме. В ходе работы Влад помогал и участвовал в процессе, был постоянно на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад