Исправить появление всплывающего окна

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок300 просмотров

Требуется поправить отображение всплывающего окна на странице. Первоначально окно может быть не видно в некоторых ситуациях. Это надо исправить. Более подробно во вложении.

11 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$10
1 день
Работать с Богданом очень понравилось. Проект немного затянулся, т.к. пришлось уехать, но Богдан самостоятельно все доделал. Всегда на связи, всегда готовь помочь, если что. Рекомендую!
Приятное сотрудничество, четкое ТЗ, всем рекомендую! Рад сотрудничеству с Евгением, никаких проблем, быстрая оплата, приятное общение. Буду рад с Вами еще поработать.

Заявки фрилансеров

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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