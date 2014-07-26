Нужно PSD макет сверстать и натянуть на Wordpress. Страница с новостями , просто текстовая, и фото альбом... Оплата PayPal.
Верстка макета и посадка на движок DLE
Нужно сверстать простенький сайт и посадить на движок DLE
15(однотипных) страниц,форма заявки и удобный просмотр фотографий.
Закрепить шапку, или красную полоску.
Шапка на всех страницах.
Общая верхняя планка с преимуществами.
Подвал общий с лицензией и наши заказчики.
Работа без предоплаты
Показываете у себя на хостинге, я смотрю, если все норм то оплачиваем и только тогда вы переносите на мой хостинг
оставляйте свои заявки, указывайте сроки и цену
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
Разработка сайта на Wordpress: - верстка макетов PSD - 4-5 шаблонов страниц; - JS функциональность; - Responsive design; - интегрирование в CMS Wordpress. ТЗ и эскиз главнорй страницы прилагаются. ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется сделать аналог сайта http://legendary-ferrari.ru/ что бы все было кроссбраузерно и кроссплатформенно, буду проверять на всех девайсах!Завершен11 лет назад
- $250
Уважаемые верстальщики, для сдельной регулярной работы требуется опытный front-end-разработчик MAGENTO. Если вы хорошо знаете MAGENTO и в вашем портфолио есть не менее 5-ти работающих интернет-магазинов на MAGENTO, которыми вы гордитесь, эта работа для вас. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Верстать с натяжкой на цмс (в идеале MODx)– Шрифты будут цепляться через сервис https://typekit.com – Отрисованно все для ретины так что в верстке должно быть условие чтобы правильно выводились изображения.– страница на весь ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сверстать лендинг, ничего сверх не требуется. Сроки - до вторника.Закрыт11 лет назад
Сайт сверстан фиксировано на ширину 1280px, нужно сделать резиновую верстку. Макет очень простой, а также нужно подгонять высоту сайта в зависимости от размера браузера.HTML-верстка2 исполнителяЗакрыт11 лет назад
Сверстать лендинг на основе макета PSD (только верстка без подключения движков) + собрать дополнительно второстепенную страницу на основе блоков с лендинга https://dl.dropboxusercontent.com/u/13164550/index_study%26trevel.jpg требования: — Логичность и чистота ...Завершен11 лет назад
- $7
При загрузке этого сайта http://ivang-design.com/hemera/slider/ http://www.melonhtml5.com/demo/royal_preloader/index.php появляется предзагрузка с вылетающими словами. За это отвечает royal_preloader.min.js Нужно вставить точно такую же предзагрузку на моем сайте ...Завершен11 лет назад
Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ на нем необходимо сделать некоторые корректировки. Тз в приложение. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы. Оплата и великолепный отзыв оперативно.Завершен11 лет назад