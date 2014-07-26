Верстка макета и посадка на движок DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок184 просмотра

Нужно сверстать простенький сайт и посадить на движок DLE

15(однотипных) страниц,форма заявки и удобный просмотр фотографий.

Закрепить шапку, или красную полоску.

Шапка на всех страницах.

Общая верхняя планка с преимуществами.

Подвал общий с лицензией и наши заказчики.

Работа без предоплаты

Показываете у себя на хостинге, я смотрю, если все норм то оплачиваем и только тогда вы переносите на мой хостинг

оставляйте свои заявки, указывайте сроки и цену

DLE
11 лет назад
1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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