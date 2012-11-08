PHP-программирование, HTML, CSS, JavaScript, Дизайн
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
После небольшого не понимания сработались, все Ок.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую :)
$100
10 баллов
11 лет назад
Александр оперативно и качественно выполнил все поставленные перед ним задачи. Спасибо!
Ответный отзыв
Артём чётко поставил задачи, которые были реализованы. Оплата происходила после того, как скрипт был передан Артёму, т.е. работали без предоплаты и никаких проблем.
$5
10 баллов
11 лет назад
Спасибо ! оперативно справился с поставленной задачей !
Ответный отзыв
Работа оперативно проверена и оплачена. Мои наилучшие рекомендации.
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#799
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#749
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1008
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#2291
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#3003