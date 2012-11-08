amolyar

Александр amolyar

 
38 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
PHP-программирование, HTML, CSS, JavaScript, Дизайн
PHPJavascriptHTMLCSS
Отзывы заказчиков
-Aleksey-
Алексей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
30 статей на тему iPhone
После небольшого не понимания сработались, все Ок.
Хороший заказчик, рекомендую :)
Ответный отзыв
iSlevin
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сделать доработки в проекте на Yii framework
Александр оперативно и качественно выполнил все поставленные перед ним задачи. Спасибо!
Артём чётко поставил задачи, которые были реализованы. Оплата происходила после того, как скрипт был передан Артёму, т.е. работали без предоплаты и никаких проблем.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$5
10 баллов
11 лет назад
Модуль для yii
Спасибо ! оперативно справился с поставленной задачей !
Работа оперативно проверена и оплачена. Мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#799
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#749
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1008
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#2291
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#3003