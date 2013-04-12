С сайта nlco ru скопировать каталог вместе с содержимым и функционалом подбора по параметрам (все вертикальное меню сайта) на сайт art-st ru (Joomla) К исходникам каталога доступа нет, надо запарсить. ...
Разработать интернет-магазин
Платформа разработки: Битрикс
Бюджет: 40 000 руб
Интересуют люди исключительно с опытом работы на данной CMS.
Дизайн уже готов и ждет вас.
Те кто могут сделать просто шаблон и натянуть его – не интересуют!
Нужно уметь реализовывать не стандартный функционал в юзер. части и админ.
Указывайте свои примеры работ.
Так же возможно постоянное удаленное сотрудничество на тему разработки интернет магазинов.
Заявки фрилансеров
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