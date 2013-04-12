Разработать интернет-магазин

Платформа разработки: Битрикс

Бюджет: 40 000 руб

Интересуют люди исключительно с опытом работы на данной CMS.

Дизайн уже готов и ждет вас.

Те кто могут сделать просто шаблон и натянуть его – не интересуют!

Нужно уметь реализовывать не стандартный функционал в юзер. части и админ.

Указывайте свои примеры работ.

Так же возможно постоянное удаленное сотрудничество на тему разработки интернет магазинов.