Спарсить базу yp.ru

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Закрыт12 заявок200 просмотров

Добрый день!

Ищу человека, который спарсит мне базу сайта yp.ru.

Ищу человека, столкнувшегося с данной базой.

Нужно спарсить (для начала - Москва):

название адрес сайта телефон имейл физический адрес рубрикация

Спасибо!

12 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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