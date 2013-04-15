Написание небольшого Shell скрипта

Нужно написать небольшой Shell скрипт для репликации MySQL базы на UNIX сервере в другую базу. Буквально несколько строчек. Вот алгоритм:

1. Делаем бэкап базы №1.

2. Удаляем все таблицы из базы №2. Удалить саму базу, у данного пользователя, нет прав. Поэтому нужно удалить все таблицы.

3. Восстанавливаем бэкап базы №1 в базу №2.