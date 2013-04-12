Программист: модули для DataLife Engine

Добрый день.

Мне нужен програмраммист для программирования модулей/скриптов для системы управления DataLife Engine. Со своей стороны гарантирую постоянные заказы, с вашей стороны жду хорошую работу и отзывчивость.

Итак, первый модуль который мне нужен:

1. Система бронирования гостиницы со страниц сайта

В дальнейшем нужно будет (после разработки 1):

2. Быстрый заказ

3. Обратный звонок

4. Произвольные формы, типа "Заказать товар" и так далее

Программист нужен для постоянного сотрудничества - не разовая работа. Поэтому цену называйте соответствующую.

Техническое задание прикрепляю к письму. Обязательно прочитать.

Оплату гарантирую. Webmoney BL: 105

Контакт:

ICQ - 997-01-21

Skype: artkmv

Только с опытом работы!