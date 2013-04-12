Организовать трансляцию видеовещания на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки180 просмотров

Интересует организовать трансляцию видеовещания на сайте – чтоб понять какое нужно качество и какие требования покажу при личной переписке.

Интересует высокое качество картинки, с возможностью регулировок + достаточно хорошая скорость подключения к потоку; а также генерация скриншотов (стоп кадров) из видеопотока

Пожеланий насчет сервера (FMS, Wowza, Red5 или др.) в данный момент нет. Нужно обсуждать.

12 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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