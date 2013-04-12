Всем привет. На сайт нужен инженерный калькулятор который формирует ход решения т.е пишет 5+5=10, что-то на подобии этого http://web2.0calc.com/widgets/horizontal/ Ждем ваших предложений!
Авторизация на сайте Magento
Для сайта на движке Magento необходимо сделать возможность авторизоваться без регистрации и ввода пароля. Вход через на сайт через Вконтакте, Facebook, Twitter, Google, а так же Yandex.
Если у пользователя есть аккаунт на вышеуказанных сайтах, тогда он сможет зайти на сайт, нажатием одной кнопки.
Необходимо реализовать возможность войти на наш сайт с помощью логинов этих соц сетей и сервисов.
При нажатии на соответствующей иконке Вконтакте, Facebook, Twitter, Google, а так же Yandex должно появляться стандартный запрос на одобрение, после чего на почту присылается письмо с логином и паролем. В качестве логина выступает опять же почта.
Заявки фрилансеров
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