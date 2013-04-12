Нужен скрипт для авторизации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Нужен скрипт для авторизации на сайте через соц сети.

яндекс

гугл плюс

в контакте

однокласники

твиттер

фейсбук

чтобы пользователь мог писать комменты – войдя на сайт под акком с соц сети. Сразу скажу – система – самописка.. И не использовать сторонние сервисы.

12 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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